Фахреддин Алтун: Турция остается одна в борьбе с терроризмом

Война России и Украины еще раз показала важность обеспечения региональной и глобальной безопасности. С самого ее начала, она заставила нас переосмыслить глобальную безопасность.

Война России и Украины еще раз показала важность обеспечения региональной и глобальной безопасности. С самого ее начала, она заставила нас переосмыслить глобальную безопасность.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреддин Алтун во время выступления на Стамбульском форуме по безопасности.

Он отметил, что необходимо бороться со всеми видами террора: "Не следует проводить различий между террористическими группировками. В этом смысле мы показываем пример борьбы с терроризмом. В результате нашей борьбы мы уничтожаем террористов как внутри, так и за пределами наших границ. К сожалению, Турция остается одна в борьбе с терроризмом. Мало того, наши союзники поддерживают террористов. Но наша борьба с террором будет продолжаться. Нужно понимать, что террорист не может быть союзником".

По словам Ф.Алтуна, достижения Турции в области оборонной промышленности создают условия для успешной борьбы с терроризмом: "Таким образом, мы также можем обеспечить региональную безопасность. Турция понимает, что региональная безопасность также является ключом к глобальной безопасности. Именно в результате посредничества Турции было подписано "зерновое соглашение" между Украиной и Россией. Анкара и впредь будет продолжать свою посредническую роль".

Он также сказал, что Турция ощутила серьезную поддержку со стороны международного сообщества в устранении последствий февральских землетрясений: “Международному сообществу необходимо укрепить сотрудничество в борьбе со стихийными бедствиями”.