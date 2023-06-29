Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во ФранцииС сожалением узнали о нападении на сотрудников AzTV, официального государственного телевидения Азербайджана, при исполнении ими служебного долга во Франции.
С сожалением узнали о нападении на сотрудников AzTV, официального государственного телевидения Азербайджана, при исполнении ими служебного долга во Франции.
Как передает Report, об этом в Twitter написал глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддин Алтун.
"Мы решительно осуждаем это коварное нападение на свободу медиа и информации, которое свидетельствует, что Европа день ото дня теряет свою репутацию в контексте защиты прав и свобод человека.
Мы ожидаем, что официальные лица и правоохранительные органы Франции немедленно выявят и привлекут к ответственности виновных в нападении. В телефонном разговоре с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым (помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента - ред.) я сказал, что Турция использует все свои возможности, чтобы пролить свет на это гнусное нападение.
Желаю скорейшего выздоровления нашим азербайджанским братьям - журналистам, пострадавшим в результате нападения, и передаю наилучшие пожелания всему братскому народу Азербайджана", - говорится в твите.
Fransa’da Azerbaycan resmî devlet televizyonu AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendik.
Avrupa’nın insan hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında günden güne irtifa kaybettiğini gözler önüne seren, basın ve haber alma hürriyetine…