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Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции

Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции С сожалением узнали о нападении на сотрудников AzTV, официального государственного телевидения Азербайджана, при исполнении ими служебного долга во Франции.
В регионе
29 июня 2023 г. 20:56
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции

С сожалением узнали о нападении на сотрудников AzTV, официального государственного телевидения Азербайджана, при исполнении ими служебного долга во Франции.

Как передает Report, об этом в Twitter написал глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддин Алтун.

"Мы решительно осуждаем это коварное нападение на свободу медиа и информации, которое свидетельствует, что Европа день ото дня теряет свою репутацию в контексте защиты прав и свобод человека.

Мы ожидаем, что официальные лица и правоохранительные органы Франции немедленно выявят и привлекут к ответственности виновных в нападении. В телефонном разговоре с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым (помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента - ред.) я сказал, что Турция использует все свои возможности, чтобы пролить свет на это гнусное нападение.

Желаю скорейшего выздоровления нашим азербайджанским братьям - журналистам, пострадавшим в результате нападения, и передаю наилучшие пожелания всему братскому народу Азербайджана", - говорится в твите.

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Версия на азербайджанском языке Fəxrəddin Altun: "Fransada azərbaycanlı jurnalistlərə mənfur hücumu qətiyyətlə pisləyirik"

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