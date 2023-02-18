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AFAD: Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 40,6 тыс. человек

AFAD: Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 40,6 тыс. человек Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 40 642 человек.
В регионе
18 февраля 2023 г. 17:29
AFAD: Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 40,6 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 40 642 человек, пострадавших - 108 068.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Юнус Сезер.

Сообщается, что 430 тыс. человек эвакуированы из зон бедствия.

По данным AFAD, число обратившихся за арендой жилья составило 290 тыс. человек. Cвыше 692 тыс. человек получили финансовую помощь.

Сезер подчеркнул, что поисково-спасательные работы в зоне бедствия планируется завершить в воскресенье, 19 февраля.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах.

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Версия на английском языке Death toll from Türkiye earthquake rises to 40,642
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 40642 nəfərə çatıb

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