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Ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов

Ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов Ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов.
В регионе
13 августа 2022 г. 09:25
Ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов

Ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Из-за этого в стране возникают сложности с выполнением социальных обязательств и финансированием боевых действий. 60% всего бюджета уходит на траты, связанные с конфликтом. При этом налоговые поступления покрывают только 40% государственных расходов. Ожидается, что ВВП по итогам года упадет на 30%.

В публикации уточняется, что в Киеве планируют компенсировать расходы за счет внешней помощи. Но из обещанного странами ЕС пакета макрофинансовой помощи на 9 млрд долларов страна пока получила только 1 млрд. Другим источником пополнения бюджета могла бы стать эмиссия денег, но ее недостаточно.

Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук говорил, что страна могла бы выполнять все долговые обязательства при ежемесячной внешней помощи в размере 3 млрд долларов.

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