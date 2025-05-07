Ежегодный взнос Киева в американо-украинский фонд по недрам составит $24-48 млн

Правительство Украины будет ежегодно вносить в будущий американо-украинский фонд по недрам до 2 млрд гривен ($48,2 млн).

Правительство Украины будет ежегодно вносить в будущий американо-украинский фонд по недрам до 2 млрд гривен ($48,2 млн).

Как передает Report, об этом изданию "Общественное" заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка, участвовавший в переговорах с Вашингтоном.

"Украина будет вносить взносы в виде будущих платежей по продаже лицензий на добычу полезных ископаемых. Условно, откроют новое месторождение при новой лицензии, с него начнет выплачиваться рента в бюджет, и половину мы можем передать в фонд. С наибольшими ожиданиями это около 1-2 млрд гривен в год, - сказал он.

По его словам, со стороны США фонд получит "так называемые стартап-деньги, чтобы запустить фонд, возможно, будут поступать какие-либо дополнительные средства в зависимости от агрессивности инвестиционной политики фонда".