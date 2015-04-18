Демограф: Ежегодно население Армении сокращается на 1%

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Ежегодно население Армении сокращается на 1%. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сегодня на пресс-конференции армянский демограф Рубен Еганян.

По его словам, в Армении уровень рождаемости понижается и эта тенденция продолжится.

Р. Еганян отметил, что не за горами время, когда в Армении уровень смертности превысит уровень рождаемости. "Сегодня у нас все еще заметен положительный рост: число рожденных на 14 тыс. преобладает над численностью умерших. За 5-10 лет эта ситуация изменится", - считает демограф.

По его словам, общее число населения сокращается за счет миграции. "Ежегодно население Армении сокращается на 1%. Сокращается численность населения рабочего возраста, то есть уменьшаются рабочие ресурсы", - заявил Рубен Еганян.