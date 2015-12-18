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    ​Ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет в Тбилиси

    На сессии примут участие до 700 политиков из 57 стран

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 2016 году пройдет в Тбилиси с 1 по 5 июля. Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

    На  25-й сессии ПА ОБСЕ примут участие до 700 политиков из 57 стран.

    "Указанное мероприятие является беспрецедентным с учетом политического уровня и масштаба, соответственно, правительство и парламент будут эффективно и координировано сотрудничать для проведения мероприятия на высоком уровне", — заявил  Гарибашвили на заседании правительства.

    Напомним, что 23-я сессия ПА ОБСЕ прошла в столице Азербайджана Баку летом 2014 года. 

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