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Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря

Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря В этом году она пройдет в формате видеоконференции
В регионе
27 ноября 2020 г. 12:24
Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря
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Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря, передает Report cо ссылкой на ТАСС.

В этом году она пройдет в формате видеоконференции, сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

"29 ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента РФ начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.

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