Евросоюз заявил о недостатках в реформах Грузии

Евросоюз (ЕС) указал Грузии на недостатки в реформах, необходимых для перехода на новый этап интеграции с ним.

Евросоюз (ЕС) указал Грузии на недостатки в реформах, необходимых для перехода на новый этап интеграции с ним.

Как передает Report, соответствующий доклад опубликован на сайте Европейской внешнеполитической службы.

Документ был подготовлен к предстоящему заседанию Совета ассоциации ЕС-Грузия, запланированному на 6 сентября. В частности, в нем отмечается "откат на таких ключевых направлениях, как верховенство закона, управление и права человека".

"В связи с тем, что Грузия собирается вступить в новую фазу отношений с ЕС, с учетом европейской перспективы, ей необходимо продемонстрировать ответственный и последовательный подход, соответствующий заявленным целям и устремлениям граждан", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели добавил, что после заявления ЕС о готовности предоставить Грузии статус кандидата, "мяч находится на половине поля Грузии". Он уточнил, что ключевое значение будут иметь серьезная приверженность демократии, судебной реформе, укрепление верховенства права, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью.