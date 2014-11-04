Евросоюз выделит Армении более 140 млн. евро до 2017 года

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Евросоюз планирует предоставить Армении до 2017 года более 140 миллионов евро в рамках программы "Восточное партнерство". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Европейской Комиссии (ЕК), ЕК и Армения подписали меморандум о взаимопонимании для создания Единого механизма поддержки (Single Support Framework), который предполагает предоставление стране от 140 миллионов до 170 миллионов евро в 2014–2017 годах. Эти средства в основном пойдут на поддержку реформирования, в том числе, государственных институтов и гражданского общества, а также частного сектора и правосудия.

До конца нынешнего года Еврокомиссия планирует выделить из этого механизма поддержки 19 миллионов евро. Средства предназначены на развитие малого бизнеса и системы защиты прав человека в Армении.

Помимо этой программы помощи, ЕК намерена предоставить Армении 25 миллионов евро на развитие сельского хозяйства.