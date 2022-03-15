Евросоюз ввел новый пакет персональных санкций против России

Евросоюз ввел новый пакет персональных санкций против России.

Евросоюз ввел новый пакет персональных санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в частности, под ограничения попали бизнесмен Роман Абрамович, директор "Первого канала» Константин Эрнст, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, телеведущий Артем Шейнин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Также ЕС запретил ввоз люксовых автомобилей более 50 тыс. евро и мотоциклов дороже 5 тыс. евро. Запрещен и ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за штуку.

Ограничения введены и торговлю с РФ железом и сталью, запрещены инвестиции в энергетический сектор России за исключением атомной энергетики.

Отмечается, что под санкции попали АО "Вертолеты России" и другие предприятия ПК РФ.