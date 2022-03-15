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Евросоюз ввел новый пакет персональных санкций против России

Евросоюз ввел новый пакет персональных санкций против России Евросоюз ввел новый пакет персональных санкций против России.
В регионе
15 марта 2022 г. 21:46
Евросоюз ввел новый пакет персональных санкций против России

Евросоюз ввел новый пакет персональных санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в частности, под ограничения попали бизнесмен Роман Абрамович, директор "Первого канала» Константин Эрнст, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, телеведущий Артем Шейнин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Также ЕС запретил ввоз люксовых автомобилей более 50 тыс. евро и мотоциклов дороже 5 тыс. евро. Запрещен и ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за штуку.

Ограничения введены и торговлю с РФ железом и сталью, запрещены инвестиции в энергетический сектор России за исключением атомной энергетики.

Отмечается, что под санкции попали АО "Вертолеты России" и другие предприятия ПК РФ.

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Версия на азербайджанском языке Aİ rusiyalı iş adamlarına qarşı yeni sanksiyalar paketi təqdim edib

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