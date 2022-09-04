Евросоюз вслед за США сменил посла в России

Евросоюз сменил главу своей дипломатической миссии в России, занимавший этот пост германский дипломат Маркус Эдерер покинул Москву.

Евросоюз сменил главу своей дипломатической миссии в России, занимавший этот пост германский дипломат Маркус Эдерер покинул Москву.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг", - рассказал источник, подчеркивая, что эта ротация носит "плановый характер".

Эдерер возглавлял миссию ЕС в России с октября 2017 года. Он также содействовал подготовке четырехсторонних переговоров по украинскому кризису в "нормандском формате" (Германия, Франция, Украина, Россия) и выступал за урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе Минских соглашений.