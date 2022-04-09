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Евросоюз возвращает свое диппредставительство в Киев

Евросоюз возвращает свое диппредставительство в Киев Европейский союз возвращает свое дипломатическое представительство в Киев. После начала полномасштабной войны России против Украины оно находилось в польском Жешуве.
В регионе
9 апреля 2022 г. 12:47
Евросоюз возвращает свое диппредставительство в Киев

Европейский союз возвращает свое дипломатическое представительство в Киев. После начала полномасштабной войны России против Украины оно находилось в польском Жешуве.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом сообщает пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

Соответствующее заявление о возвращении представительства сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев в пятницу, 8 апреля.

"Этим визитом Европейский союз возвращается в Киев. Я имею в виду это буквально: наш глава нашей делегации вернулся сюда, чтобы мы могли еще более прямо и тесно работать с украинской властью", - заявил Боррель.

Кроме того, среди политиков, посетивших Украину, был глава представительства ЕС Матти Маасикас. Он остался в Киеве, чтобы открыть представительство и организовать постепенное возвращение сотрудников.

Напомним, что вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправились с визитом в Киев.

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Версия на английском языке EU to resume diplomatic presence in Kyiv
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı diplomatik missiyasını Kiyevə qaytarır

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