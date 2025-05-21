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Евросоюз вернет квоты на 30 украинских аграрных товаров

Евросоюз вернет квоты на 30 украинских аграрных товаров Квоты на поставки в ЕС украинской аграрной продукции после окончания "торгового безвиза", разрешающего беспошлинный экспорт в европейские страны , будут распространяться на 30 товарных позиций.
В регионе
21 мая 2025 г. 15:32
Евросоюз вернет квоты на 30 украинских аграрных товаров

Квоты на поставки в ЕС украинской аграрной продукции после окончания "торгового безвиза", разрешающего беспошлинный экспорт в европейские страны , будут распространяться на 30 товарных позиций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделала председатель комитета по евроинтеграции "Украинского клуба аграрного бизнеса" Александра Авраменко.

"Вместо полного доступа к рынку украинские экспортеры смогут воспользоваться лишь 7/12 годовых квот, действовавших до февраля 2022 года", - отметила Авраменко.

Как сообщает издание "Экономическая правда", она отметила, что это означает существенное уменьшение объемов экспорта отдельных товаров, в частности "пшеницы с 6 млн тонн до 1 млн тонн, кукурузы - с 4,7 млн тонн до 650 тыс. тонн, сахара - до 20 тыс. тонн".

"Проблема в том, что возврат идет не только к условиям автономных мер, а к еще более ограничивающему формату - торговой части соглашения об ассоциации 2014 года, которая предусматривает более 30 квот", - сказала Авраменко.

Она подчеркнула, что вследствие принятых мер более всего пострадают украинские производители продукции с добавленной стоимостью, "речь идет о производителях муки, круп, молочных изделий, томатной пасты и так далее - их объемы экспорта резко уменьшатся из-за возвращения пошлин и ограничений, ведь квоты обычно исчерпывает сырьевая продукция - пшеница, кукуруза, сырое молоко".

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