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Евросоюз рассмотрит 16 декабря новые меры против Грузии

Евросоюз рассмотрит 16 декабря новые меры против Грузии Недавние действия грузинских властей имеют последствия для двусторонних отношений ЕС и Грузии.
В регионе
10 декабря 2024 г. 15:18
Евросоюз рассмотрит 16 декабря новые меры против Грузии

Недавние действия грузинских властей имеют последствия для двусторонних отношений ЕС и Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

"Мы напоминаем, что именно курс действий "Грузинской мечты" привел к фактической остановке процесса вступления Грузии в ЕС. ЕС рассмотрит дополнительные меры на предстоящем Совете по иностранным делам 16 декабря. ЕС солидарен с грузинским народом и его демократическими и европейскими устремлениями", - говорится в документе.

В европейском дипломатическом ведомстве настаивают, что "основные права, такие как право на свободу мирных собраний и выражения мнений, должны соблюдаться и охраняться в соответствии с Конституцией Грузии и международными обязательствами".

В документе содержится призыв к местным правозащитникам и международным организациям продолжать документировать все нарушения прав человека в Грузии.

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