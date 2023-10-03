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Евросоюз профинансировал закупку спецгрузовиков для Погранполиции Грузии

Евросоюз профинансировал закупку спецгрузовиков для Погранполиции Грузии Погранполиция Грузии получила 10 грузовиков высокой проходимости от Международной организации по миграции. Церемония передачи грузовиков прошла на КПП "Красный мост".
В регионе
3 октября 2023 г. 17:02
Евросоюз профинансировал закупку спецгрузовиков для Погранполиции Грузии

Погранполиция Грузии получила 10 грузовиков высокой проходимости от Международной организации по миграции. Церемония передачи грузовиков прошла на КПП "Красный мост".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщило представительство Евросоюза (ЕС) в стране.

ЕС выделил на закупку машин для погранпостов в удаленных районах 790 тыс. евро.

Проект "Действия по содействию управлению границами и миграцией в Грузии" (BMMAG) осуществляется в Грузии в рамках Программы устойчивого развития ЕС с 2022 года. Это продолжение обширной поддержки ЕС за последние 10 лет по развитию возможностей Грузии в управлении миграцией и границами.

В офисе ЕС в Тбилиси сообщили, что у Грузии 65 погранпостов в местности со сложным ландшафтом, которые нуждаются в особом типе грузовиков.

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