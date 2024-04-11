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Евросоюз предупредил Грузию о последствиях принятия закона об иноагентах

Евросоюз предупредил Грузию о последствиях принятия закона об иноагентах Законопроект об иностранных агентах, внесенный в парламент страны, несовместим с европейскими нормами и ценностями.
В регионе
11 апреля 2024 г. 18:55
Евросоюз предупредил Грузию о последствиях принятия закона об иноагентах

Законопроект об иностранных агентах, внесенный в парламент страны, несовместим с европейскими нормами и ценностями.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Гречинский.

Он подчеркнул, что принятие закона может задержать рассмотрение заявления Грузии о членстве в ЕС.

"По нашему мнению, беспокойство по поводу прозрачности НКО не должно использоваться как оправдание для ограничения пространства для организаций гражданского общества, для ограничения свободы слова и свободы СМИ", – заявил Гречинский.

Напомним, что парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили утверждал, что иностранные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.

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