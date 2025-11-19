МИД Грузии: Перенос Брюсселем диалога по правам человека показывает его нежелание выслушать Тбилиси

Решение Евросоюза перенести очередное заседание диалога с Грузия по вопросам прав человека на неопределенный срок свидетельствует о том, что Брюссель не готов выслушать обоснованные позиции Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в МИД Грузии.

В ведомстве отметили, что заседание было запланировано на 21 ноября в Брюсселе.

Ранее во вторник о переносе встречи заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. По ее словам, перенос произошел "из-за препятствий с грузинской стороны". При этом она подтвердила "готовность провести встречу по этому поводу, чтобы представить позицию ЕС по правам человека".

"Использование вышеупомянутого вопроса для дальнейших спекуляций вызывает обоснованные подозрения и создает впечатление, что Служба внешних связей Европейского союза не была движима искренним желанием провести встречу и что Брюссель не готов выслушать обоснованные позиции грузинской стороны, в том числе по тем вопросам, которые были использованы для приостановления политического диалога с Грузией", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули приверженность конструктивному подходу и безальтернативность диалога, отметив, что участие Грузии в разных форматах переговоров с ЕС возможно только после "полного возобновления приостановленного Брюсселем диалога".