    МИД Грузии: Перенос Брюсселем диалога по правам человека показывает его нежелание выслушать Тбилиси

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 11:38
    Решение Евросоюза перенести очередное заседание диалога с Грузия по вопросам прав человека на неопределенный срок свидетельствует о том, что Брюссель не готов выслушать обоснованные позиции Тбилиси.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в МИД Грузии.

    В ведомстве отметили, что заседание было запланировано на 21 ноября в Брюсселе.

    Ранее во вторник о переносе встречи заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. По ее словам, перенос произошел "из-за препятствий с грузинской стороны". При этом она подтвердила "готовность провести встречу по этому поводу, чтобы представить позицию ЕС по правам человека".

    "Использование вышеупомянутого вопроса для дальнейших спекуляций вызывает обоснованные подозрения и создает впечатление, что Служба внешних связей Европейского союза не была движима искренним желанием провести встречу и что Брюссель не готов выслушать обоснованные позиции грузинской стороны, в том числе по тем вопросам, которые были использованы для приостановления политического диалога с Грузией", - говорится в заявлении МИД.

    В ведомстве подчеркнули приверженность конструктивному подходу и безальтернативность диалога, отметив, что участие Грузии в разных форматах переговоров с ЕС возможно только после "полного возобновления приостановленного Брюсселем диалога".

    Грузия Евросоюз МИД переговоры
    Gürcüstan XİN: Brüssel Gürcüstanın əsaslandırılmış mövqeyini dinləməyə hazır deyil

