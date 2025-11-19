МИД Грузии: Перенос Брюсселем диалога по правам человека показывает его нежелание выслушать Тбилиси
- 19 ноября, 2025
- 11:38
Решение Евросоюза перенести очередное заседание диалога с Грузия по вопросам прав человека на неопределенный срок свидетельствует о том, что Брюссель не готов выслушать обоснованные позиции Тбилиси.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в МИД Грузии.
В ведомстве отметили, что заседание было запланировано на 21 ноября в Брюсселе.
Ранее во вторник о переносе встречи заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. По ее словам, перенос произошел "из-за препятствий с грузинской стороны". При этом она подтвердила "готовность провести встречу по этому поводу, чтобы представить позицию ЕС по правам человека".
"Использование вышеупомянутого вопроса для дальнейших спекуляций вызывает обоснованные подозрения и создает впечатление, что Служба внешних связей Европейского союза не была движима искренним желанием провести встречу и что Брюссель не готов выслушать обоснованные позиции грузинской стороны, в том числе по тем вопросам, которые были использованы для приостановления политического диалога с Грузией", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве подчеркнули приверженность конструктивному подходу и безальтернативность диалога, отметив, что участие Грузии в разных форматах переговоров с ЕС возможно только после "полного возобновления приостановленного Брюсселем диалога".