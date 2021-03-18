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Евросоюз отменяет санкции против Турции

Евросоюз отменяет санкции против Турции Европейский союз (ЕС) снял ряд санкций с Турции.
В регионе
18 марта 2021 г. 18:45
Евросоюз отменяет санкции против Турции

Европейский союз (ЕС) снял ряд санкций с Турции.

Как передает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом агентству Reuters сообщил дипломат ЕС.

Сообщается, что план по внесению в “черный список” фамилий руководителей турецкой компании TPAO отложен.

Дипломаты ЕС заявили, что работа по внесению турецких официальных лиц в “черный список” приостановлена, и о применении экономических санкций речи нет. По их словам, санкции не увенчались успехом, предпочтительнее дипломатическое решение проблем.

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Версия на английском языке EU lifting sanctions on Turkey
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Türkiyəyə tətbiq etdiyi sanksiyaları aradan qaldırır

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