Евросоюз отменяет санкции против Турции

Европейский союз (ЕС) снял ряд санкций с Турции.

Европейский союз (ЕС) снял ряд санкций с Турции.

Как передает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом агентству Reuters сообщил дипломат ЕС.

Сообщается, что план по внесению в “черный список” фамилий руководителей турецкой компании TPAO отложен.

Дипломаты ЕС заявили, что работа по внесению турецких официальных лиц в “черный список” приостановлена, и о применении экономических санкций речи нет. По их словам, санкции не увенчались успехом, предпочтительнее дипломатическое решение проблем.