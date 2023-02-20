В Армении начала работу гражданская миссия ЕС

Европейский Союз в понедельник начал работу гражданской миссии в Армении, которая должна способствовать урегулированию ситуации с Азербайджаном

В Армении началась работа гражданской миссии Европейского Союза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Евросоюз сегодня начинает гражданскую миссию ЕС в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны", - отмечается в нем.

Общее количество "исключительно гражданского персонала EUMA составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей", пояснил Совет ЕС.

Управляющий директор внешнеполитической службы ЕС по гражданскому планированию и поведению Стефано Томат будет выполнять функции командующего гражданской операцией, а Маркус Риттер будет выполнять функции главы миссии, - отмечается в заявлении.