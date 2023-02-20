В Армении начала работу гражданская миссия ЕС

В Армении началась работа гражданской миссии Европейского Союза.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
"Евросоюз сегодня начинает гражданскую миссию ЕС в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны", - отмечается в нем.
Общее количество "исключительно гражданского персонала EUMA составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей", пояснил Совет ЕС.
Управляющий директор внешнеполитической службы ЕС по гражданскому планированию и поведению Стефано Томат будет выполнять функции командующего гражданской операцией, а Маркус Риттер будет выполнять функции главы миссии, - отмечается в заявлении.