Евросоюз и Турция поддержали меморандум по Идлибу и СВПД

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Евросоюз и Турция заявили по итогам переговоров в Анкаре о необходимости соблюдения всеми сторонами меморандума о стабилизации в сирийском Идлибе, а также сохранении экономических выгод для Ирана от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в четверг в Анкаре прошли переговоры главы европейской дипломатии Федерики Могерини и главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в рамках политического диалога высокого уровня.

"Мы подчеркнули важность прочного прекращения огня на основе полного осуществления Меморандума о стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Идлибе и соблюдения всеми соответствующими сторонами его положений", - говорится в совместном заявлении, распространенном европейской дипслужбой.

"Мы также согласились с важностью сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий и сохранения экономических выгод для Ирана, вытекающих из снятия санкций в рамках соглашения", - отмечается в нем.