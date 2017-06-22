Евросоюз договорился продлить санкции против России

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Лидеры стран-членов Евросоюза решили продлить экономические санкции против России.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею минского соглашения", — написал Туск в Twitter.

Официальное решение касательно пролонгации экономических ограничительных мер Евросоюза в отношении России может быть принято через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который завершится 23 июня, говорилось в опубликованных ранее материалах для прессы к саммиту.