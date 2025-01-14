Евросоюз детально рассмотрит возможную заявку Армении на членство

Евросоюз подробно изучит возможную заявку Армении на членство.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, выступая в Брюсселе на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента.
"Это выбор, и мы должны очень тщательно рассмотреть все заявки, то же самое будет и в случае с Арменией. Однако этот выбор, если Армения решит подать заявку, связан с определенными обязательствами. Я уверена, как указано в моем плане, что в первой половине года я посещу Армению, чтобы на месте понять, что нужно сделать заранее или какие вопросы требуют обмена информацией", - заявила она.
Напомним, что на прошлой неделе правительство Армении одобрило проект закона об инициировании процесса вступления страны в Евросоюз, отправив его на рассмотрение парламента.