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Евросовет утвердил новый состав Еврокомиссии на пять лет

Евросовет утвердил новый состав Еврокомиссии на пять лет Евросовет в четверг окончательно утвердил новый состав Еврокомиссии (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года.
В регионе
28 ноября 2024 г. 17:13
Евросовет утвердил новый состав Еврокомиссии на пять лет

Евросовет в четверг окончательно утвердил новый состав Еврокомиссии (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из заявления Евросовета.

"Евросовет сегодня по письменной процедуре назначил Европейскую комиссию на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года. Председателем Еврокомиссии станет Урсула фон дер Ляйен (Германия), а верховным представителем по внешней политике и безопасности - Кая Каллас (Эстония)", - говорится в заявлении.

Ранее Европарламент утвердил новый состав ЕК.

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