Еврошпионы засуетились на Южном Кавказе: Запад продлит миссию в Армении

Миссия Евросоюза EUMA, расположенная в Армении, усилила слежку за сопредельной территорией Азербайджана. В Сети появились кадры перемещения наблюдателей вдоль азербайджанской границы. Мандат миссии истекал в феврале, однако ЕС решил оставить ее еще на пар

Миссия Евросоюза EUMA, расположенная в Армении, усилила слежку за сопредельной территорией Азербайджана. В Сети появились кадры перемещения наблюдателей вдоль азербайджанской границы. Мандат миссии истекал в феврале, однако ЕС решил оставить ее еще на пару лет. Тем временем Ереван не без гордости заявляет, что избавился от российских пограничников на иранском участке своей границы, однако границу с Азербайджаном просит охранять EUMA.

Как сообщает Report , об этом говорится в статье NEWS.ru .

Какое решение готовится принять Брюссель по поводу Армении

Во вторник 28 января бакинская пресса опубликовала видео, запечатлевшее, как кортеж наблюдательной миссии EUMA перемещается по дороге возле условной границы Армении с Азербайджаном. Журналисты зафиксировали передвижение наблюдателей из ЕС по приграничной армянской территории в Сюникской области, напротив азербайджанского города Зангилан. По их словам, азербайджанская сторона внимательно следит за деятельностью наблюдателей ЕС, ведь в Баку уже несколько месяцев обвиняют офицеров из миссии в шпионаже и попытках дестабилизации региона.

При этом приближается срок, когда страны-члены Европейского Союза должны решить судьбу гражданской миссии , созданной в 2022 году, вскоре после победы Азербайджана в войне за возвращение Карабаха. В феврале 2023 года миссия получала мандат, срок которого истекает через три недели - 20 февраля.

Две недели назад в пресс-службе ЕС предположили, что наблюдатели останутся еще на два года . Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что пролонгация уже согласована членами ЕС и остались лишь юридические формальности.

Но азербайджанский сайт "Caliber.az" предположил, что Брюсселю понадобится больше времени. "По нашей информации, планируется расширение мандата еврошпионов, включающее в себя новые элементы, с которыми миссия станет не просто разведывательной, а будет стремиться к формату полноценного военного представительства", - пишет издание.

Как ереванская дипломатия использует двойные стандарты

На прошлой неделе, во время своего визита в Москву глава МИД Армении Арарат Мирзоян не без гордости заявил, что Ереван теперь может самостоятельно охранять свои границы. Так он объяснил принудительный уход российских пограничников с КПП на иранской границе, где они служили с начала 90-х годов, с первых дней независимости республики.

"Мы уже проинформировали, что вот этот участок нашей границы впредь может охраняться нашими собственными силами. Тут, я думаю, источника для какого-то большого политического скандала нет", - заявил Мирзоян, отвечая на вопрос NEWS.ru после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Однако для мониторинга границы с Азербайджаном Ереван по-прежнему просит о помощи третьи страны. По словам Мирзояна, миссия ЕС останется до полного завершения делимитации. Как известно, конфликт в Карабахе полностью завершен, а Ереван и Баку договорились о совместной работе по делимитации и демаркации.

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Фактически миссия никак не помогает Армении, так как это просто наблюдатели, мандата на какие-либо действия у них нет, заявил NEWS.ru лидер Демократической партии Армении Арам Саргсян. По его словам, Запад никак не гарантирует республике безопасности, при этом власти все равно почему-то отвернулись от дружественных России и Китая в сторону стран НАТО, и этот разворот начался после поражения во второй войне за Карабах в 2020 году.

"Политика балансирования и попытки выстраивать хорошие отношения со всеми странами оказались ширмой, прикрытием реальных замыслов армянских властей. Эта политика провалилась до этого, провалится и сейчас. Происходит выдача желаемого за действительное. Считаю, что уход российских пограничников - губительный шаг для Армении", - посетовал Саргсян.

Штаб-квартира миссии расположена в городе Ехегнадзор приграничной Вайоцдзорской области Армении. Численность миссии достигает двухсот человек - главным образом, это офицеры, среди которых поляки, литовцы, немцы, шведы и представители других народов ЕС. Численность миссии составляет 200 человек.

В понедельник армянские СМИ распространили информацию о том, что сотрудники EUMA помогли пострадавшим в автоаварии на трассе Ереван - Гюмри. Как сообщалось, наблюдатели заметили автомашину, попавшую в ДТП, остановились и оказали первую помощь раненным — водителю и пассажиру, дождавшись вместе с ними приезда полиции и скорой помощи.

Согласно мандату, наблюдатели действительно могут оказывать гуманитарную помощь жителям приграничных районов.

Почему Азербайджан считает себя обманутым Западом

Пролонгация работы EUMA беспокоит азербайджанскую сторону. Изначально, осенью 2022 года Баку был не против появления наблюдателей ЕС, - как указывал президент Азербайджана Ильхам Алиев, посредничество Запада могло помочь урегулировать противоречия с Ереваном, провести делимитацию и демаркацию границы и подписать мирный договор.

Мандат миссии предусматривал патрулирование границы и передачу собранных данных в Брюссель. На все это европейским наблюдателям отводилось два месяца, после чего они должны были покинуть Армению.

Но в итоге миссия никуда не уехала - ее пребывание Ереван и Брюссель продлили на два года. По этому поводу Алиев заявил, что европейцы по сути "обманули всех" . Он напомнил: Брюссель уверял, что наблюдатели приедут ненадолго, а по факту срок миссии увеличился в разы. Понятно, что новое продление мандата вызывает множество вопросов с азербайджанской стороны границы, поскольку в Баку миссию подозревают не только в шпионаже, но и в попытках подорвать стабильность на Южном Кавказе в целом.

Что думают об армянской миссии ЕС в Москве

В Москве к EUMA с самого начала отнеслись также с подозрением. В сентябре прошлого года посол России в Баку Михаил Евдокимов заявлял, что фактически европейские наблюдатели ведут сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что деятельность миссии носит негативный характер .

"Антиазербайджанские, антироссийские, антииранские задачи этой миссии очевидны. Тем более к ней подключаются и страны НАТО. Очевидно, что это геополитический проект, который используется для закрепления присутствия коллективного Запада в регионе", - указала она.

По словам дипломата, от миссии ЕС не стоит ожидать ничего, кроме дестабилизации региона и превращения Южного Кавказа в арену геополитического соперничества. По мнению Захаровой, все вопросы, которые стоят перед регионом, следует решать коллективными усилиями без вмешательства извне.

Как миссия ЕС влияет на безопасность Южного Кавказа

Армения надеется на вступление в Евросоюз и НАТО, из-за этого портит отношения не только с Турцией и Азербайджаном, но и с Ираном и Россией, пояснил NEWS.ru политолог Александр Разуваев.

"Миссия ЕС сильно нарушает стабильность на Кавказе. Это не просто наблюдатели, это военная миссия, курируемая НАТО и, в особенности, Францией. Запад с ее помощью преследует те же цели, что и в Грузии. Однако в соседней республике их достичь не получилось, а в Армении — остается шанс, из-за политики местного марионеточного руководства", - сказал Разуваев.

В российском парламенте также считают, что офицеры из миссии получили задачу раскачать ситуацию в регионе, исподволь настраивая местное население против России.

"Европейцы ничего защищать и не собираются. Это не военные, а наблюдатели, которые по сути выполняют разведывательные функции, - заявил NEWS.ru первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев. - Не факт, что полученной информацией они делятся с Ереваном. По крайней мере, в конфликт, когда Армения пыталась получить контроль над Карабахом, ни одно европейское ведомство не вмешивалось ни в каком виде. Беженцев тогда сопровождали и охраняли исключительно российские миротворцы".