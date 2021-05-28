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Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании

Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании Исполком Европейского вещательного союза (ЕВС), организующего, в частности, песенный конкурс "Евровидение", принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании.
В регионе
28 мая 2021 г. 16:46
Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании

Исполком Европейского вещательного союза (ЕВС), организующего, в частности, песенный конкурс "Евровидение", принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ЕВС.

"На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании", - отмечается в документе.

Как уточняет ЕВС, "у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ, прежде чем приостановка вступит в силу".

Причиной решения ЕВС, как отмечается, в частности, стала "трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением".

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