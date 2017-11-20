Европейский Союз требует у Армении закрытия Мецаморской АЭС

Тбилиси. 20 ноября. REPORT.AZ/ Армения столкнулась лицом к лицу с энергетическим кризисом.

Как передает грузинское бюро Report, Европейский Союз (ЕС) требует от Армении закрытия Мецаморской Атомной Электростанции (AЭС).

По информации "Спутник-Армения", стали известны условия Соглашения, которое будет подписан между Арменией и ЕС. В документе говорится, что Мецаморская АЭС должна приостановить свою деятельность, должны быть найдены альтернативные пути обеспечения энергетической безопасности страны.

Решение ЕС было неоднозначно воспринято со стороны армянских и грузинских экономистов и политиков.

Армянский экономист Вилен Хачатарян считает, что у страны нет альтернативного источника энергии. Закрытие Мецаморской АЭС ослабит позиции Армении в регионе.

Грузинский политолог, ученый-историк Симон Копадзе в интервью грузинскому бюро Report сказал, что для вхождения Армении в европейскую семью закрытие Мецаморской АЭС не может быть единственным условием. Армения также должна уйти с оккупированных азербайджанских земель и положить конец террору. Только после этого возможно работать с Арменией.

По мнению политолога, выделяющаяся политикой двойных стандартов Европа, выдвигая условие по Мецаморскому АЗС, уходит от главного вопроса.

"Если было бы не так, Европа потребовала бы у Армении положить конец оккупации, раскритиковала бы ее оккупационную политику, подчеркнула бы территориальную целостность Азербайджана и таким образом в регионе воцарился бы мир. Поэтому я считаю, что для являющейся вассалом другого государства Армении условие по Мецаморской АЭС очень слабое", - сказал политолог.

Руководитель телевидения "Art-qallery", политолог Тэнгиз Тхилава считает, что это требование нужно было выдвигать давно, потому что Мецаморская АЭС давно изжило себя и является источником серьезной опасности как для региона, так и для Европы: "Все мы помним Чернобыльскую катастрофу. Всем известно, что Мецаморская АЭС также переживает серьезные проблемы. Полагаю, что упрямство Армении начало тревожить и Европу. Потом что, если произойдет катастрофа на этой станции, то горькие последствия на себе ощутят и европейские страны".

"Однако это требование не должно остаться только на бумаге, против Армении должны быть выдвинуты и другие требования и необходимо добиться их реализации,"- сказал Тхилава.

Отметим, что 24 ноября Армения и ЕС намерены подписать новое рамочное соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.