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Европейский союз судей обеспокоен уровнем независимости коллег в Армении

Европейский союз судей обеспокоен уровнем независимости коллег в Армении Уровень независимости судей в Армении за последний год ухудшился. Заявление об этом распространил Европейский союз судей по итогам форума, прошедшего 8 октября.
В регионе
23 октября 2024 г. 03:22
Европейский союз судей обеспокоен уровнем независимости коллег в Армении

Уровень независимости судей в Армении за последний год ухудшился. Заявление об этом распространил Европейский союз судей по итогам форума, прошедшего 8 октября.

Как передает Report, заявление опубликовал Союз судей Армении.

В частности, Европейский союз судей отмечает, что вмешательством в деятельность судей должны считаться все дисциплинарные разбирательства против них, которые могут повлиять на исход рассматриваемых ими дел.

Европейский союз судей призывает армянские власти воздерживаться от подобных шагов, а уполномоченные органы Совета Европы и других структур - следить за процессами в Армении.

В частности, Союз ожидает, что Армения будет выполнять предложения Венецианской комиссии Совета Европы, а не уклоняться от них.

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