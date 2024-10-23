Европейский союз судей обеспокоен уровнем независимости коллег в Армении

Уровень независимости судей в Армении за последний год ухудшился. Заявление об этом распространил Европейский союз судей по итогам форума, прошедшего 8 октября.

Уровень независимости судей в Армении за последний год ухудшился. Заявление об этом распространил Европейский союз судей по итогам форума, прошедшего 8 октября.

Как передает Report , заявление опубликовал Союз судей Армении.

В частности, Европейский союз судей отмечает, что вмешательством в деятельность судей должны считаться все дисциплинарные разбирательства против них, которые могут повлиять на исход рассматриваемых ими дел.

Европейский союз судей призывает армянские власти воздерживаться от подобных шагов, а уполномоченные органы Совета Европы и других структур - следить за процессами в Армении.

В частности, Союз ожидает, что Армения будет выполнять предложения Венецианской комиссии Совета Европы, а не уклоняться от них.