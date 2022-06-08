Европейский Союз назначил нового посла в Грузии

Павел Герчинский назначен главой представительства Европейского Союза (ЕС) в Грузии.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Европейской службе внешних действий.
В настоящее время Герчинский является директором департамента в Европейской службе внешних действий. Ранее он занимал должность директора службы по вопросам политики безопасности и обороны. Кроме того, Герчинский был послом Польши в Комитете по вопросам политики и безопасности.
Герчинский сменит на новом посту Карла Харцеля, занимавшего должность посла ЕС в Грузии с сентября 2018 года.