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Европейский совет: Никогда не признаем проведенные Россией "референдумы"

Европейский совет: Никогда не признаем проведенные Россией "референдумы" Члены Европейского совета никогда не признают проведенные Россией "референдумы" на оккупированных территориях Украины.
В регионе
30 сентября 2022 г. 17:22
Европейский совет: Никогда не признаем проведенные Россией референдумы

Члены Европейского совета никогда не признают проведенные Россией "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Европейского совета.

"Мы не признаем и никогда не признаем незаконные "референдумы", которые Россия организовала в качестве предлога для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также их сфальсифицированные и незаконные результаты. Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы вообще. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - это Украина. Мы призываем все государства и международные организации однозначно отвергнуть эту незаконную аннексию", - говорится в публикации.

Они также отмечают, что усилят ограничительные меры, противодействующие действиям России, а также давление на нее.

"Европейский союз твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Şurası: “Heç vaxt Rusiyanın keçirdiyi “referendum"ları tanımayacağıq”

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