Европейский совет: Никогда не признаем проведенные Россией "референдумы"

Члены Европейского совета никогда не признают проведенные Россией "референдумы" на оккупированных территориях Украины.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Европейского совета.
"Мы не признаем и никогда не признаем незаконные "референдумы", которые Россия организовала в качестве предлога для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также их сфальсифицированные и незаконные результаты. Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы вообще. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - это Украина. Мы призываем все государства и международные организации однозначно отвергнуть эту незаконную аннексию", - говорится в публикации.
Они также отмечают, что усилят ограничительные меры, противодействующие действиям России, а также давление на нее.
"Европейский союз твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - отмечается в заявлении.