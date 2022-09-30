Европейский совет: Никогда не признаем проведенные Россией "референдумы"

Члены Европейского совета никогда не признают проведенные Россией "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Члены Европейского совета никогда не признают проведенные Россией "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Европейского совета.

"Мы не признаем и никогда не признаем незаконные "референдумы", которые Россия организовала в качестве предлога для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также их сфальсифицированные и незаконные результаты. Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы вообще. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - это Украина. Мы призываем все государства и международные организации однозначно отвергнуть эту незаконную аннексию", - говорится в публикации.

Они также отмечают, что усилят ограничительные меры, противодействующие действиям России, а также давление на нее.

"Европейский союз твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - отмечается в заявлении.