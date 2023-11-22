Европейский эксперт: Попытки США и Франции усилить свое влияние на Южном Кавказе препятствуют миру

США и Франция стремятся любой ценой усилить свое влияние на Южном Кавказе, что препятствует миру.

США и Франция стремятся любой ценой усилить свое влияние на Южном Кавказе, что препятствует миру.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил политический обозреватель из Словакии Йозеф Грабина.

По его мнению, на самом деле можно считать нормальным, что крупные державы хотят участвовать в мирных переговорах в регионе, в котором они заинтересованы.

"При условии, что они будут объективными. Франция и США прилагают усилия для усиления своего влияния на Южном Кавказе, фактически для вмешательства в мирный процесс", - считает эксперт.

Он отметил, что посредничество подразумевает беспристрастность.

"Но мы не видим такой позиции со стороны Франции, где многие ее политики усердно поддерживают Армению. Это мешает Парижу выступать в качестве посредника на переговорах. США и Франция хотят показать себя миролюбивыми странами, имеющими значительный вес в регионе Южного Кавказа", - сказал Грабина.

По его словам, это обстоятельство вовлекает в процесс Россию, которая доминировала в регионе на протяжении всего XX века и до сих пор хочет показать, что она является актуальным игроком.

"Это в конечном итоге создает противостояние вместо мира в регионе", - добавил эксперт.