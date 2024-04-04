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Европейский эксперт: Неприглашение Азербайджана и Грузии в Брюссель вызывает сожаление

Европейский эксперт: Неприглашение Азербайджана и Грузии в Брюссель вызывает сожаление На встречу между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен не были приглашены представители других стран Кавказа - Азербайджана и Грузии, что вызывает сожален
В регионе
4 апреля 2024 г. 17:17
Европейский эксперт: Неприглашение Азербайджана и Грузии в Брюссель вызывает сожаление

На встречу между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен не были приглашены представители других стран Кавказа - Азербайджана и Грузии, что вызывает сожаление и порождает недопонимание.

Об этом Report заявил основатель и член правления "Media, Promotion, Innovations, Consulting Association-MPIC" в Грузии Анджей Климчик.

По его мнению, для достижения устойчивого мира, стабильности и развития в регионе в процесс должны быть вовлечены все три страны Южного Кавказа - Азербайджан, Грузия и Армения.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался прояснить этот вопрос, позвонив 3 апреля президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Азербайджанская сторона еще раз открыто выразила свою позицию. Однако я не знаю полной цели брюссельской встречи", - сказал эксперт.

Отметим, что 5 апреля в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Энтони Блинкена и Урсулы фон дер Ляйен.

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Версия на английском языке Exclusion of Azerbaijan and Georgia from Brussels event leads to confusion, says European analyst
Версия на азербайджанском языке Avropalı ekspert: Azərbaycan və Gürcüstanın Brüsselə dəvət olunmaması anlaşılmazlıq yaradır

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