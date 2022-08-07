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Европейские санкции парализовали работу авиакомпании Армении

Европейские санкции парализовали работу авиакомпании Армении Из-за европейских санкций (в отношении России - ред.) многие лизингодатели начали отзывать свои самолеты, из-за чего авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами.
В регионе
7 августа 2022 г. 07:26
Европейские санкции парализовали работу авиакомпании Армении

Из-за европейских санкций (в отношении России - ред.) многие лизингодатели начали отзывать свои самолеты, из-за чего авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в соцсети директор армянской авиакомпании Armenia Геворг Хачатрян.

По его словам, авиаперевозчики испытывают нехватку лайнеров, что делает проблематичной своевременную организацию полетов и приводит к задержкам запланированных рейсов.

Хачатрян отметил, что запланированные рейсы компании в Москву и Хургаду были задержаны именно по этой причине. Он принес извинения за неудобства и сообщил, что все необходимые компенсации пассажирам будут осуществлены.

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Версия на азербайджанском языке Avropa sanksiyaları Ermənistanın Hava Yolları Şirkətinin işini iflic edib

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