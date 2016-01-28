Европейские авиакомпании возобновляют рейсы в Иран

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Некоторые европейские авиакомпании планируют возобновить полеты в Иран после 5-летнего перерыва. Как сообщает Report со ссылкой на AP, об этом заявил замглавы управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Ходакарами.

Так, по его словам, представители британского авиаперевозчика British Airways в ходе визита в Тегеран во вторник обсуждали возобновление полетов.

Как отметил М.Ходакарами, Air France и KLM уже объявили о своей готовности вновь открыть рейсы в Иран.

Европейские авиакомпании прекратили полеты в Иран после введения международных санкций, связанных с иранской ядерной программой.

Также, по сообщению AFP, сегодня один из основных французских производителей автомобилей Peugeot объявил о том, что намерен вернуться в Иран со сделкой на 400 млн. евро.