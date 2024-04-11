Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС из-за Patriot для Украины

Европарламент (ЕП) заблокировал решение о финансировании Европейского совета из-за требования предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

Европарламент (ЕП) заблокировал решение о финансировании Европейского совета из-за требования предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

Как передает Report, об этом депутат ЕП, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт сообщил в соцсетях.

"Парламент отказывается выполнять бюджет Рады, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot", - написал Верхофстадт в соцсетях.

Во время выступления в ЕП депутат из фракции Renew предложил убрать из повестки дня решение о принятии бюджета Совета ЕС, пока европейские страны не смогут найти для Украины дополнительные Patriot.

Верхофстадт добавил, что страны ЕС имеют около сотни систем Patriot, а Украина нуждается в семи таких установках. Призыв европейского депутата поддержали 515 парламентариев, 62 были "против".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что для полной защиты страны необходимо предоставить 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой.