Европарламент призывает Совет ЕС не откладывать отмену виз для Грузии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Европейский парламент призывает Совет Евросоюза незамедлительно начать переговоры о присвоении Грузии безвизового режима и не откладывать рассмотрение этого вопроса. Как сообщает Report cо ссылкой на "Новости-Грузия", соответствующее письмо, которое обнародовала докладчица Европарламента по вопросам либерализации визового режима Мария Габриэль, члены комитета ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) отправили представительству Словакии, которая является страной-председателем Совета ЕC.

На данном этапе процедурами предусмотрено начало переговоров Совета Евросоюза с Европарламентом (ЕП) и Еврокомиссией (ЕК). Стороны должны согласовать и подготовить окончательный вариант изменения регуляций в связи с отменой визового режима с Грузией. После этого за документ должны проголосовать на пленарном заседании Европарламента, а далее утвердить в Совете Евросоюза.

Евродепутаты призвали Совет ЕС начать советующие переговоры с ноября этого года и выразили недовольство в связи с решением Совета начать трехсторонние переговоры только после того, как будет задействован механизмом экстренной приостановки действия безвизового режима.

