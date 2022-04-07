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Европарламент призвал ввести полное эмбарго на российские энергоресурсы

Европарламент призвал ввести полное эмбарго на российские энергоресурсы Европейский парламент призывает ввести полное эмбарго на российскую нефть, газ, уголь и ядерное топливо.
В регионе
7 апреля 2022 г. 16:40
Европарламент призвал ввести полное эмбарго на российские энергоресурсы

Европейский парламент призывает ввести полное эмбарго на российскую нефть, газ, уголь и ядерное топливо.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, документ поддержало подавляющее большинство. Так, "за" проголосовали 513 депутатов, "против" - 22 и "воздержались" - 19.

В соответствующей резолюции говорится о том, что "Европарламент выразил возмущение из-за сообщений о зверствах вооруженных сил России в Украине и требует привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлений".

Депутаты ЕП призывают применить дополнительные меры, в том числе "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа", а также исключить Россию из "Большой двадцатки" и других организаций, таких как Совет ООН по правам человека, Интерпол, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО и других.

Кроме того, чтобы сделать санкции эффективными, в Европарламенте призывают отключить от международной платежной системы SWIFT российские банки, запретить всем судам России заходить в территориальные воды и порты ЕС, перевозить грузы по суше в РФ и Беларусь.

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Версия на английском языке European Parliament calls for complete embargo on Russian energy resources

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