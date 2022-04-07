Европарламент призвал ввести полное эмбарго на российские энергоресурсы

Европейский парламент призывает ввести полное эмбарго на российскую нефть, газ, уголь и ядерное топливо.

Европейский парламент призывает ввести полное эмбарго на российскую нефть, газ, уголь и ядерное топливо.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, документ поддержало подавляющее большинство. Так, "за" проголосовали 513 депутатов, "против" - 22 и "воздержались" - 19.

В соответствующей резолюции говорится о том, что "Европарламент выразил возмущение из-за сообщений о зверствах вооруженных сил России в Украине и требует привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлений".

Депутаты ЕП призывают применить дополнительные меры, в том числе "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа", а также исключить Россию из "Большой двадцатки" и других организаций, таких как Совет ООН по правам человека, Интерпол, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО и других.

Кроме того, чтобы сделать санкции эффективными, в Европарламенте призывают отключить от международной платежной системы SWIFT российские банки, запретить всем судам России заходить в территориальные воды и порты ЕС, перевозить грузы по суше в РФ и Беларусь.