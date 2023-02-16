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Европарламент принял резолюцию к годовщине начала РФ боевых действий в Украине

Европарламент принял резолюцию к годовщине начала РФ боевых действий в Украине Европейский парламент принял резолюцию к годовщине начала Россией боевых действий в Украине, в котором поддерживается украинская сторона.
В регионе
16 февраля 2023 г. 16:41
Европарламент принял резолюцию к годовщине начала РФ боевых действий в Украине

Европейский парламент принял резолюцию к годовщине начала Россией боевых действий в Украине, в котором поддерживается украинская сторона.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европарламент.

Евродепутаты призывают предоставить Украине истребители, вертолеты, ракетные системы и увеличить поставки боеприпасов.

Кроме того, они призывают членов ЕС принять десятый пакет санкций против России до конца февраля и существенно расширить его. Европарламент просит сделать действующие санкции более эффективными и заблокировать "лазейки" для России.

Также депутаты призывают сформировать механизм конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

В Европарламенте отметили, что "российское вторжение в Украину изменило геополитическую ситуацию в Европе, требующую от ЕС смелых и комплексных политических, безопасных и финансовых решений".

Потому европейские депутаты призывают Украину, Еврокомиссию и Евросовет работать над началом переговоров о вступлении в ЕС в этом году.

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