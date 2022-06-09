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Европарламент принял критическую резолюцию в связи с Грузией

Европарламент принял критическую резолюцию в связи с Грузией Европарламент принял резолюцию в связи с нарушением свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии.
В регионе
9 июня 2022 г. 16:34
Европарламент принял критическую резолюцию в связи с Грузией

Европарламент принял резолюцию в связи с нарушением свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ, инициированный в парламенте пятью политическими группами, поддержали 308, против проголосовали 218 депутатов.

В резолюции выражается обеспокоенность ухудшением положения СМИ в Грузии, угрозами, насилием и преследованием журналистов.

Авторы призвали власти Грузии соответствовать всем критериям, необходимым для членства в ЕС, включая верховенство закона, независимый суд и свободу СМИ.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" резко раскритиковала Европарламент за принятую резолюцию. Председатель партии Ираклий Кобахидзе выразил надежу, что после вступления в ЕС Грузии, Украины и Молдовы Европарламент станет иным. Он подчеркнул, что резолюция не представляет никакой ценности для грузинских властей.

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Версия на английском языке EP adopts resolution on violations of media freedom and safety of journalists in Georgia 
Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti Gürcüstanla bağlı tənqidi qətnamə qəbul edib

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