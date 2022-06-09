Европарламент принял критическую резолюцию в связи с Грузией

Европарламент принял резолюцию в связи с нарушением свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии.

Европарламент принял резолюцию в связи с нарушением свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ, инициированный в парламенте пятью политическими группами, поддержали 308, против проголосовали 218 депутатов.

В резолюции выражается обеспокоенность ухудшением положения СМИ в Грузии, угрозами, насилием и преследованием журналистов.

Авторы призвали власти Грузии соответствовать всем критериям, необходимым для членства в ЕС, включая верховенство закона, независимый суд и свободу СМИ.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" резко раскритиковала Европарламент за принятую резолюцию. Председатель партии Ираклий Кобахидзе выразил надежу, что после вступления в ЕС Грузии, Украины и Молдовы Европарламент станет иным. Он подчеркнул, что резолюция не представляет никакой ценности для грузинских властей.