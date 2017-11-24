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    Европарламент применил новые санкции против РПК

    МИД Турции приветствовало решение Европарламента

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Европарламент применил новые санкции против террористических группировок, в том числе против РПК.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, по решению парламента, приглашение террористов в Европарламент запрещено. Кроме того, наложено ограничение на их вход в здание парламента, в парламенте запрещено проведение какой-либо пропаганды.

    Министерство иностранных дел Турции приветствовало решение Европарламента. В заявлении министерства сказано, что они будут внимательно следить за исполнением решения.

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