Европарламент применил новые санкции против РПК

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Европарламент применил новые санкции против террористических группировок, в том числе против РПК.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, по решению парламента, приглашение террористов в Европарламент запрещено. Кроме того, наложено ограничение на их вход в здание парламента, в парламенте запрещено проведение какой-либо пропаганды.

Министерство иностранных дел Турции приветствовало решение Европарламента. В заявлении министерства сказано, что они будут внимательно следить за исполнением решения.