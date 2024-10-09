О нас

Европарламент потребовал заморозить финансирование Грузии

Европарламент потребовал заморозить финансирование Грузии Депутаты Европарламента приняли резолюцию в связи с отступлением от демократии в Грузии и потребовали заморозить европейское финансирование Тбилиси.
В регионе
9 октября 2024 г. 19:54
Европарламент потребовал заморозить финансирование Грузии

Депутаты Европарламента приняли резолюцию в связи с отступлением от демократии в Грузии и потребовали заморозить европейское финансирование Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на текст документа.

Отмечается, что резолюцию утвердили 495 голосами "за", 73 - "против" при 86 воздержавшихся.

В ней говорится, что хотя в декабре 2023 года Грузии был предоставлен статус кандидата в ЕС, правящая партия "Грузинская мечта", которая, как ожидается, победит на предстоящих парламентских выборах 26 октября, продвигает все более авторитарную повестку дня.

В документе также отмечается, что новые грузинские законы в сочетании с изменениями в избирательном законодательстве страны и растущей антиевропейской риторикой нарушают свободу слова, подвергают цензуре СМИ, налагают ограничения на критические голоса в гражданском обществе и секторе НПО и дискриминируют уязвимых людей.

Если такие законы не будут отменены, прогресс в отношениях Грузии с ЕС будет невозможен, считают в Европарламенте.

Согласно информации, в связи с этими тенденциями депутаты ЕП требуют заморозить все финансирование Евросоюза, предоставляемое грузинскому правительству, до тех пор, пока не будут отменены недемократические законы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Каха Каладзе: Резолюция Европарламента по Грузии не имеет никакой ценности
Каха Каладзе: Резолюция Европарламента по Грузии не имеет никакой ценности
9 октября 2024 г. 20:54
В Дагестане завершился ремонт ПИДК на границе РФ с Азербайджаном
В Дагестане завершился ремонт ПИДК на границе РФ с Азербайджаном
9 октября 2024 г. 20:23
Захарова: РФ не знает, почему Армения отказалась подписывать один из документов на СМИД СНГ
ВидеоЗахарова: РФ не знает, почему Армения отказалась подписывать один из документов на СМИД СНГ
9 октября 2024 г. 17:55
Румыния закрывает свое генконсульство в Ростове-на-Дону
Румыния закрывает свое генконсульство в Ростове-на-Дону
9 октября 2024 г. 16:48
Садыр Жапаров и глава Baykar обсудили вопрос углубления военно-технических связей
Садыр Жапаров и глава Baykar обсудили вопрос углубления военно-технических связей
9 октября 2024 г. 15:40
В Турции назвали причину блокировки Discord
В Турции назвали причину блокировки Discord
9 октября 2024 г. 14:40
Группа иранских депутатов попросила Совбез разрешить создание ядерного оружия
Группа иранских депутатов попросила Совбез разрешить создание ядерного оружия
9 октября 2024 г. 14:24
Капитан-пилот Турецких авиалиний умер во время рейса Сиэтл-Стамбул
Капитан-пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл-Стамбул
9 октября 2024 г. 14:11
Зеленский прибыл в Хорватию для участия в саммите Украина - Юго-Восточная Европа
Зеленский прибыл в Хорватию для участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"
9 октября 2024 г. 13:51
Верховная рада Украины запретила мобилизацию граждан до 25 лет
Верховная рада Украины запретила мобилизацию граждан до 25 лет
9 октября 2024 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi