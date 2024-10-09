Европарламент потребовал заморозить финансирование Грузии

Депутаты Европарламента приняли резолюцию в связи с отступлением от демократии в Грузии и потребовали заморозить европейское финансирование Тбилиси.

Депутаты Европарламента приняли резолюцию в связи с отступлением от демократии в Грузии и потребовали заморозить европейское финансирование Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на текст документа.

Отмечается, что резолюцию утвердили 495 голосами "за", 73 - "против" при 86 воздержавшихся.

В ней говорится, что хотя в декабре 2023 года Грузии был предоставлен статус кандидата в ЕС, правящая партия "Грузинская мечта", которая, как ожидается, победит на предстоящих парламентских выборах 26 октября, продвигает все более авторитарную повестку дня.

В документе также отмечается, что новые грузинские законы в сочетании с изменениями в избирательном законодательстве страны и растущей антиевропейской риторикой нарушают свободу слова, подвергают цензуре СМИ, налагают ограничения на критические голоса в гражданском обществе и секторе НПО и дискриминируют уязвимых людей.

Если такие законы не будут отменены, прогресс в отношениях Грузии с ЕС будет невозможен, считают в Европарламенте.

Согласно информации, в связи с этими тенденциями депутаты ЕП требуют заморозить все финансирование Евросоюза, предоставляемое грузинскому правительству, до тех пор, пока не будут отменены недемократические законы.