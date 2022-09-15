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Европарламент поддержал выделение Украине макрофинансовой помощи ЕС

Европарламент поддержал выделение Украине макрофинансовой помощи ЕС Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал предложение Еврокомиссии (ЕК) относительно выделения Украине чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.
В регионе
15 сентября 2022 г. 16:05
Европарламент поддержал выделение Украине макрофинансовой помощи ЕС

Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал предложение Еврокомиссии (ЕК) относительно выделения Украине чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщает "Укринформ".

За такое решение, которое рассматривалось сегодня во время пленарного заседания в Страсбурге по ускоренной процедуре, проголосовали 534 депутата, против – 30, еще 26 депутатов Европарламента воздержались.

Как сообщалось, летом президент ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о выделении Украине чрезвычайного пакета макрофинансовой помощи в объеме 9 млрд евро. Первый транш этой суммы в объеме 1 млрд евро уже был выплачен Украине. Условия выделения следующего транша в объеме 5 млрд евро были согласованы министрами экономики стран ЕС во время неформальной встречи в Праге 9 сентября.

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