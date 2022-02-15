Европарламент одобрил решение ЕС о предоставлении Украине помощи в 1,2 млрд евро

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили решение Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили решение Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Как передает Report, результаты голосования озвучены во вторник на сессии законодательного органа в Страсбурге.

Эти средства будут направлены на поддержку макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ в Украине.

"Эта помощь будет предоставлена в виде займов и послужит покрытию платежного баланса Украины, как отмечается в программе Международного валютного фонда", - сказано в документе.

После утверждения соответствующего решения ЕП деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 млн евро в течение 12 месяцев.