О нас
Report Georgia
Аудио новости

Европарламент одобрил решение ЕС о предоставлении Украине помощи в 1,2 млрд евро

Европарламент одобрил решение ЕС о предоставлении Украине помощи в 1,2 млрд евро Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили решение Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.
В регионе
15 февраля 2022 г. 11:52
Европарламент одобрил решение ЕС о предоставлении Украине помощи в 1,2 млрд евро

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили решение Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Как передает Report, результаты голосования озвучены во вторник на сессии законодательного органа в Страсбурге.

Эти средства будут направлены на поддержку макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ в Украине.

"Эта помощь будет предоставлена в виде займов и послужит покрытию платежного баланса Украины, как отмечается в программе Международного валютного фонда", - сказано в документе.

После утверждения соответствующего решения ЕП деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 млн евро в течение 12 месяцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti Ukraynaya 1,2 milyard avro yardım göstərilməsinə razılıq verib

Другие новости из категории

На завтрашнем заседании правительства Турции обсудят нормализацию отношений с Арменией
На завтрашнем заседании правительства Турции обсудят нормализацию отношений с Арменией
15 февраля 2022 г. 11:37
Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 408 тыс. человек
Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 408 тыс. человек
15 февраля 2022 г. 11:28
В Грузии за сутки от коронавируса скончался 51 человек
В Грузии за сутки от коронавируса скончался 51 человек
15 февраля 2022 г. 11:00
В Тбилиси произошел сильный взрыв в жилом доме, есть пострадавший
В Тбилиси произошел сильный взрыв в жилом доме, есть пострадавший
15 февраля 2022 г. 10:54
В Украине за сутки коронавирусом заразились почти 30 тыс. человек
В Украине за сутки коронавирусом заразились почти 30 тыс. человек
15 февраля 2022 г. 10:46
Захарова: Подготовка ответов России по гарантиям безопасности завершается
Захарова: Подготовка ответов России по гарантиям безопасности завершается
15 февраля 2022 г. 10:04
Песков: Путин готов к переговорам по Украине
Песков: Путин готов к переговорам по Украине
15 февраля 2022 г. 02:51
Сердар Бердымухамедов: Главной целью всех моих забот всегда будет счастливая жизнь нашего народа
ФотоСердар Бердымухамедов: Главной целью всех моих забот всегда будет счастливая жизнь нашего народа
14 февраля 2022 г. 22:49
Сотрудники Всемирного банка покидают Украину
Сотрудники Всемирного банка покидают Украину
14 февраля 2022 г. 19:59
МИД РФ: Россия продолжит искать точки соприкосновения между Турцией и Арменией
МИД РФ: Россия продолжит искать точки соприкосновения между Турцией и Арменией
14 февраля 2022 г. 19:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi