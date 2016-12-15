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    Европарламент одобрил отмену визового режима для Грузии и Украины

    Голосование состоялось сегодня в ходе сессии ассамблеи в Страсбурге

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Европейский парламент одобрил отмену визового режима для Грузии и Украины, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Голосование состоялось сегодня в ходе пленарной сессии ассамблеи ЕП в Страсбурге. Европарламент одобрил завершение законодательного процесса предоставления гражданам Украины и Грузии безвизового режима со странами - членами ЕС.

    Стало известно, что Европарламент также утвердит механизм приостановки Евросоюзом безвизового режима для третьих стран, включая Украину и Грузию.

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