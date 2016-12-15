Европарламент одобрил отмену визового режима для Грузии и Украины

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Европейский парламент одобрил отмену визового режима для Грузии и Украины, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Голосование состоялось сегодня в ходе пленарной сессии ассамблеи ЕП в Страсбурге. Европарламент одобрил завершение законодательного процесса предоставления гражданам Украины и Грузии безвизового режима со странами - членами ЕС.

Стало известно, что Европарламент также утвердит механизм приостановки Евросоюзом безвизового режима для третьих стран, включая Украину и Грузию.