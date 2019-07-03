Европарламент не смог выбрать председателя в первом раунде голосования

Ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидату не удалось набрать абсолютного большинства голосов, в связи с чем был объявлен второй раунд голосования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в среду утром.

Всего было учтено 662 голоса. При этом лучший результат продемонстрировал итальянский кандидат Давид Сассоли, набрав 325 голосов, что составляет менее 50% + 1 голос, необходимых для победы в первом туре.

"Никто не набрал абсолютного большинства, объявлен второй раунд", - отметил уходящий с поста председателя ЕП Антонио Таяни.