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Европарламент на следующей неделе обсудит вопрос либерализации визового режима с Арменией

Европарламент на следующей неделе обсудит вопрос либерализации визового режима с Арменией На следующей неделе в ходе пленарного заседания Европарламент (ЕП) обсудит резолюцию о либерализации визового режима с Арменией.
В регионе
23 февраля 2024 г. 12:22
Европарламент на следующей неделе обсудит вопрос либерализации визового режима с Арменией

На следующей неделе в ходе пленарного заседания Европарламент (ЕП) обсудит резолюцию о либерализации визового режима с Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила депутат ЕП от Германии Виола фон Крамон.

"Если мы продвинемся с программой виз или действиями по либерализации, это будет что-то ощутимое для людей, также и с точки зрения торговли и либерализации наших рынков", - заявила она.

При этом, депутат отметила, что некоторых странах-членах ЕС укоренились опасения по поводу либерализации виз с Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti gələn həftə Ermənistanla viza rejiminin liberallaşdırılması məsələsini müzakirə edəcək
Версия на английском языке European Parliament to discuss liberalization of visa regime with Armenia next week

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