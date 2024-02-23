Европарламент на следующей неделе обсудит вопрос либерализации визового режима с Арменией

На следующей неделе в ходе пленарного заседания Европарламент (ЕП) обсудит резолюцию о либерализации визового режима с Арменией.

На следующей неделе в ходе пленарного заседания Европарламент (ЕП) обсудит резолюцию о либерализации визового режима с Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила депутат ЕП от Германии Виола фон Крамон.

"Если мы продвинемся с программой виз или действиями по либерализации, это будет что-то ощутимое для людей, также и с точки зрения торговли и либерализации наших рынков", - заявила она.

При этом, депутат отметила, что некоторых странах-членах ЕС укоренились опасения по поводу либерализации виз с Арменией.