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Европарламент избрал депутата из Латвии новым главой делегации по связям с Южным Кавказом

Европарламент избрал депутата из Латвии новым главой делегации по связям с Южным Кавказом Европарламент избрал председателя и двух заместителей делегации по связям со странами Южного Кавказа.
В регионе
3 октября 2024 г. 15:04
Европарламент избрал депутата из Латвии новым главой делегации по связям с Южным Кавказом

Европарламент избрал председателя и двух заместителей делегации по связям со странами Южного Кавказа.

Как передает Report, главой делегации был избран депутат парламента Латвии Нил Ушаков, а депутат Европарламента от Франции Натали Луазо и депутат от Польши Михал Штерба - его заместителями.

Ушаков отметил, что конфликты в Восточной Европе повлияли на геополитическую ситуацию в регионе Южного Кавказа. Он также подчеркнул, что обстановка в самом регионе напрямую влияет на отношения с ЕС.

"В регионе происходят как внутренние события, так и региональные конфликты, которые изменили геополитическую обстановку, что напрямую влияет на отношения между Европейским союзом и тремя странами Южного Кавказа", - сказал он.

По словам нового председателя Южный Кавказ имеет большое стратегическое и экономическое значение.

"По мере продвижения вперед мы будем уделять особое внимание укреплению диалога, содействию региональной стабильности и расширению сотрудничества в таких ключевых областях, как безопасность, верховенство закона и права человека. Я надеюсь на сотрудничество с каждым из вас во имя более процветающего и мирного будущего Кавказа", - сказал он.

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Версия на английском языке European Parliament elects Latvian MP as new head of delegation for relations with South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Latviyalı deputat Avroparlamentin Cənubi Qafqazla əlaqələr üzrə yeni rəhbəri seçilib

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