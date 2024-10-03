Европарламент избрал депутата из Латвии новым главой делегации по связям с Южным Кавказом

Европарламент избрал председателя и двух заместителей делегации по связям со странами Южного Кавказа.

Европарламент избрал председателя и двух заместителей делегации по связям со странами Южного Кавказа.

Как передает Report, главой делегации был избран депутат парламента Латвии Нил Ушаков, а депутат Европарламента от Франции Натали Луазо и депутат от Польши Михал Штерба - его заместителями.

Ушаков отметил, что конфликты в Восточной Европе повлияли на геополитическую ситуацию в регионе Южного Кавказа. Он также подчеркнул, что обстановка в самом регионе напрямую влияет на отношения с ЕС.

"В регионе происходят как внутренние события, так и региональные конфликты, которые изменили геополитическую обстановку, что напрямую влияет на отношения между Европейским союзом и тремя странами Южного Кавказа", - сказал он.

По словам нового председателя Южный Кавказ имеет большое стратегическое и экономическое значение.

"По мере продвижения вперед мы будем уделять особое внимание укреплению диалога, содействию региональной стабильности и расширению сотрудничества в таких ключевых областях, как безопасность, верховенство закона и права человека. Я надеюсь на сотрудничество с каждым из вас во имя более процветающего и мирного будущего Кавказа", - сказал он.