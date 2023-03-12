Еврокомиссия выделит €9,2 млн на поддержку справедливых выборов в Грузии

Еврокомиссия (ЕК) планирует профинансировать усиление потенциала гражданского общества в Грузии, выделив для этого грант в размере €9,2 млн.

Еврокомиссия (ЕК) планирует профинансировать усиление потенциала гражданского общества в Грузии, выделив для этого грант в размере €9,2 млн.

Как передает Report, согласно тексту документа, с которым ознакомился телеканал, данная инициатива должна в том числе поддержать проведение "справедливых выборов" и способствовать интеграции страны в Евросоюз (ЕС).

В ЕК также полагают, что инициатива должна повысить значимость организаций гражданского общества в вопросах мониторинга и реализации реформ госуправления, децентрализации и государственной подотчетности в Грузии. Кроме того, предполагается, что с помощью гранта будут поощряться проявления гражданской активности и "демократического надзора" на пути вступления Грузии в ЕС.