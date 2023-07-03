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Еврокомиссия: В ЕС заморожено 207 млрд евро российских активов

Еврокомиссия: В ЕС заморожено 207 млрд евро российских активов ЕК продолжает обсуждение возможности использовать доходы от замороженных российских активов для восстановления Украины.
В регионе
3 июля 2023 г. 15:21
Еврокомиссия: В ЕС заморожено 207 млрд евро российских активов

ЕК продолжает обсуждение возможности использовать доходы от замороженных российских активов для восстановления Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе пресс-конференции в Гааге.

По его словам, объем заблокированных в Европе российских активов составляет 207 млрд евро.

"Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере 207 млрд евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ РФ", - сказал он. ЕК рассчитывает таким образом получать до 3 млрд евро ежегодно.

С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕС занимается разработкой механизма, который позволит использовать заблокированные активы Банка России для восстановления Украины. По словам премьера Бельгии Александр де Кроо, 90% замороженных европейских активов России хранится в его стране, поскольку именно в Бельгии базируется депозитарий Euroclear.

Юридическую схему, которая позволит использовать замороженные российские активы для помощи Украине, уже подготовила Эстония. По разным подсчетам, ущерб, нанесенный Украине боевыми действиями, оценивается в 400–700 млрд долларов (365-640 млрд евро).

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Версия на английском языке EU to date frozen €207B in Russian assets
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Rusiyanın 207 milyard avroluq aktivlərini dondurub

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