​Еврокомиссия ухудшила прогноз по экономике России

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Еврокомиссия ухудшила свой февральский прогноз по российской экономике, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Эксперты прогнозируют спад ВВП России в 2016 году до 1,9% вместо прежних 1,2%, говорится в весеннем докладе ЕК.

При этом Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП в России в 2017 году - до 0,5% с 0,3%.

"Основными факторами, влияющими на российскую экономику, по-прежнему останутся геополитическая ситуация, слабый рост цен на нефть, а также монетарная политика Центрального банка России", - говорится в докладе.

Также эксперты отмечают, что риск сохранения санкций против России в 2017 году приведет к "снижению экономической уверенности и к задержке восстановления инвестиций".

В начале февраля Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому спад ВВП в России до конца 2016 года составит 1,2%.